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Общество

Себежская школьница выиграла суперфинал «ArtCon Music - 2019»

Учащаяся Себежской детской школы искусств Анна Яковлева стала лауреатом I степени IX суперфинала международного проекта «Салют Талантов» «ArtCon Music – 2019», который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Себежской детской школе искусств.

Перед зрителями выступили более 750 юных талантов из 76 различных городов России, Германии, Чехии, Финляндии, Эстонии, Казахстана, Азербайджана и Абхазии. Псковскую область представляла себежанка Анна Яковлева, которая была приглашена на это мероприятие после победы на международных конкурсах детского и юношеского творчества «Балтийский бриз» в Калининграде» и «Белорусские узоры» в Минске.

Жюри конкурса высоко оценило выступление Анны Яковлевой и поставило ей наивысшие оценки. Себежанка стала лауреатом I степени суперфинала и вошла в число номинантов на премию «Топ 10 лучших исполнителей 2019 года».

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