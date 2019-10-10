0
16:00
Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
18:17
Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года
18:07
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
17:56
Великолукский боксёр стал претендентом на «Народное признание – 2019»
11:52
Тренер по самбо из Себежа пополнил список претендентов на «Народное признание»
17:36
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 5 октября
17:41
Мотокросс в Пскове: ПАИ-live с Алексеем Караваевым
Еще новости
Спорт

Российские гимнасты впервые выиграли командный турнир чемпионата мира

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала «золото» в командном многоборье в рамках чемпионата мира, который проходит в немецком городе Штутгарте, сообщает ТАСС.

Чемпионами мира стали Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Иван Стретович. Они по сумме многоборья набрали 261,726 балла, опередив китайских спортсменов (260,729 балла), которые выиграли «серебро». Бронзовые медали получили японские гимнасты. Они набрали 258,159 балла.

В последний раз отечественные гимнасты выигрывали чемпионат мира в командном многоборье в 1991 году, выступая за сборную СССР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
10 октября 2019
Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»
Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года
09 октября 2019
Павел Захарченко стал Чемпионом Псковской области по автомногоборью 2019 года
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
07 октября 2019
Полуфиналистов регионального Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора определили в Псковской области
Великолукский боксёр стал претендентом на «Народное признание – 2019»
07 октября 2019
Великолукский боксёр стал претендентом на «Народное признание – 2019»
Тренер по самбо из Себежа пополнил список претендентов на «Народное признание»
07 октября 2019
Тренер по самбо из Себежа пополнил список претендентов на «Народное признание»
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 5 октября
02 октября 2019
Финал Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится 5 октября
Мотокросс в Пскове: ПАИ-live с Алексеем Караваевым
01 октября 2019
Мотокросс в Пскове: ПАИ-live с Алексеем Караваевым
Этап чемпионата Псковской области по мотокроссу пройдёт 20 октября
01 октября 2019
Этап чемпионата Псковской области по мотокроссу пройдёт 20 октября

Идет загрузка...