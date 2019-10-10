Российские гимнасты впервые выиграли командный турнир чемпионата мира

15:49, 10 октября 2019, ПАИ

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала «золото» в командном многоборье в рамках чемпионата мира, который проходит в немецком городе Штутгарте, сообщает ТАСС.

Чемпионами мира стали Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский и Иван Стретович. Они по сумме многоборья набрали 261,726 балла, опередив китайских спортсменов (260,729 балла), которые выиграли «серебро». Бронзовые медали получили японские гимнасты. Они набрали 258,159 балла.

В последний раз отечественные гимнасты выигрывали чемпионат мира в командном многоборье в 1991 году, выступая за сборную СССР.