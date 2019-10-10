0
17:11
Разработать схему озеленения и высадить более 100 деревьев рекомендовал властям Пскова комитет гордумы по ЖКХ
16:34
«Привет, ивент!» - 10 октября (ЗВУК)
14:52
В добрые руки: Семь удивительных собак псковского приюта «Лесопилка»
14:01
В тройку лучших соцработников страны вошла директор Новосельского дома-интерната
12:41
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
12:05
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:57
Мужчина на кухне — 3.0. №20. Обед холостяка от Дмитрия Цопова
Еще новости
Общество

Минтруд РФ предложил снизить прожиточный минимум

Министерство труда и социальной защиты России предложило уменьшить размер прожиточного минимума в стране на 1,5%. Соответствующий проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года внесён на общественное обсуждение, пишет «Российская газета».

В пояснительной записке к документу отмечается, что уровень выплат планируется установить в размере 11 тысяч 12 рублей. При этом для трудоспособного населения он составит 11 тысяч 942 рубля, для пенсионеров — 9 тысяч 90 рублей, для детей — 10 тысяч 838 рублей.

Таким образом, величину прожиточного минимума за III квартал 2019 года по отношению ко II кварталу планируется снизить для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров – на 1,6%.

Авторы проекта поясняют, что снижение прожиточного минимума связано с падением цен на продукты, которыми его измеряют. В частности, картофель подешевел на 12,6%, лук – на 24,1%, сахар – на 11,2% и яйцо – на 4,7%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Разработать схему озеленения и высадить более 100 деревьев рекомендовал властям Пскова комитет гордумы по ЖКХ
10 октября 2019
Разработать схему озеленения и высадить более 100 деревьев рекомендовал властям Пскова комитет гордумы по ЖКХ
«Привет, ивент!» - 10 октября (ЗВУК)
10 октября 2019
«Привет, ивент!» - 10 октября (ЗВУК)
В тройку лучших соцработников страны вошла директор Новосельского дома-интерната
10 октября 2019
В тройку лучших соцработников страны вошла директор Новосельского дома-интерната
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
10 октября 2019
Псковская область добилась одного из лучших в стране показателей по охвату населения «цифрой»
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10 октября 2019
Начался ПАИ-live о переходе на цифровое телевещание в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
10 октября 2019
В Мордовии простились с погибшим при десантировании под Псковом Александром Рыбалко
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
10 октября 2019
Книгу об истории псковских предков президента Австрии представят на выставке во Дворце бракосочетания
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live
10 октября 2019
Директор департамента Минкомсвязи станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...