Минтруд РФ предложил снизить прожиточный минимум

15:39, 10 октября 2019, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты России предложило уменьшить размер прожиточного минимума в стране на 1,5%. Соответствующий проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года внесён на общественное обсуждение, пишет «Российская газета».

В пояснительной записке к документу отмечается, что уровень выплат планируется установить в размере 11 тысяч 12 рублей. При этом для трудоспособного населения он составит 11 тысяч 942 рубля, для пенсионеров — 9 тысяч 90 рублей, для детей — 10 тысяч 838 рублей.

Таким образом, величину прожиточного минимума за III квартал 2019 года по отношению ко II кварталу планируется снизить для трудоспособного населения и детей на 1,5%, для пенсионеров – на 1,6%.

Авторы проекта поясняют, что снижение прожиточного минимума связано с падением цен на продукты, которыми его измеряют. В частности, картофель подешевел на 12,6%, лук – на 24,1%, сахар – на 11,2% и яйцо – на 4,7%.