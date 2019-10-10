Делегация школьников из Нидерландов приехала в Псков

16:36, 10 октября 2019, ПАИ

10 октября в Псков в рамках обмена с естественно-математическим лицеем №20 приехала делегация школьников из Новалис колледжа города Эйндховена (Нидерланды). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 21 учащийся в сопровождении двух педагогов побывали в Псковской городской Думе.

Исполняющая обязанности начальника отдела зарубежных связей и ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Любовь Краюшкина поприветствовала делегацию от имени исполняющей полномочия главы Пскова Елены Полонской. «Мы рады, что вы к нам приехали. Надеюсь, вам у нас нравится, и вы сможете поближе познакомиться с нашей культурой, найдете псковских друзей. Рассчитываю на то, что ваше пребывание на Псковской земле оставит у вас только приятные впечатления и однажды вы непременно к нам вернетесь», - сказала она.

Также она отметила, что школьный обмен – прекрасный опыт и языковая практика. «Школьные обмены - та связь, которая объединила два государства: Россию и Нидерланды. Мы надеемся на продолжение наших дружеских отношений. Это важно не только для нас, но и для наших стран», - отметила Любовь Краюшкина.

После этого школьники из Нидерландов поделились впечатлениями о Пскове. Они отметили, что находятся впервые в России, но уже успели оценить архитектуру и самобытность Пскова, и ощутить на себе атмосферу гостеприимства. «Нас очень хорошо встретили: доброжелательные люди, много вкусной еды», - заявили они.

Помимо этого, иностранные гости рассказали, что до Пскова успели побывать в Санкт-Петербурге, где посетили «Эрмитаж». Также они отметили, что им очень понравилось петербургское метро. «В Петербурге метро архитектурное и чистое. В нашем же городе все метро расписано граффити и много мусора», - заметили голландские школьники.

Учащиеся также отметили, что любят заниматься волонтерской деятельностью: в их школе на занятия по социальным проектам отводится две недели в учебном году. В Пскове же голландские школьники в качестве волонтеров посетят зооприют «Лесопилка».

Любовь Краюшкина отметила важность волонтёрской деятельности и подчеркнула, что псковские школьники должны перенять такую традицию.

В рамках обмена голландские школьники до 15 октября посетят уроки, экскурсии и мастер-классы. Дружеские отношения естественно-математического лицея №20 Пскова с колледжем Новалис началась в 2017 году.