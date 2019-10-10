Футболист из Печор поборется за «Народное признание» в номинации «Рекорд»

16:00, 10 октября 2019, ПАИ

Футболист из Печор Антон Пфенинг поборется за Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2019» в номинации «Рекорд». Заявку на его выдвижение прислала редакция газеты «Печорская правда».

В письме отмечается, что Антон Пфенинг много лет играет за коменду Печор и неоднократно становился победителем и призёром соревнований разного уровня. В этом году он стал чемпионом Пскова по мини-футболу в составе команды «Таможня». На турнире он был признан лучшим бомбардиром турнира, забив 25 мячей в четырнадцати матчах.

Кроме того, в 2019 году Антон Пфенинг в составе сборной России стал победителем Международного турнира по футболу среди таможенников. В состязаниях принимали участие команды Белоруссии, Армении, Словакии.

«Нацеленность на ворота соперника, умение в нужный момент применить дриблинг делают Антона узнаваемым на поле, выделяют среди остальных», - подчеркнули авторы заявки.

Номинация «Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни. Также в этом году премия будет присуждаться в номинациях «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы кандидат имел непосредственное отношение к Псковской области. Подробнее о номинациях и премии читайте здесь>>>

Заявки принимаются до 12:00 5 декабря. Бланк заявки, который можно скачать здесь>>>, следует вмесите с фотографией номинанта отправить по электронной почте premiya@informpskov.ru.

Премия «Народное признание» в этом году празднует своё десятилетие.