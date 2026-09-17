Великолукского футболиста признали лучшим игроком августа в ЮФЛ

10:31, 17 сентября 2026, ПАИ

Футболиста великолукского «Экспресса» Игоря Тягунова, выступающего в возрастной группе до 15 лет, признали лучшим игроком августа в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) «Северо-Запад». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Голоса четырёх клубов сделали Игоря Тягунова лучшим игроком августа в ЮФЛ. Центральный защитник «Экспресса» помог команде выиграть два матча из трёх. «Тягунов был надёжен: в среднем выигрывал 80 % единоборств и совершал более 12 перехватов. Против «Череповца» Игорь ассистировал партнёру, забившему победный гол», – отметили в пресс-службе турнира.

Лауреаты определялись совместным голосованием команд-участниц, болельщиков и оргкомитета. Каждая сторона отдавала балл за одного из номинантов. Клубы не могли голосовать за своего игрока.