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Спорт

Великолукского футболиста признали лучшим игроком августа в ЮФЛ

Футболиста великолукского «Экспресса» Игоря Тягунова, выступающего в возрастной группе до 15 лет, признали лучшим игроком августа в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) «Северо-Запад». Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Фото: Елена Костюкович

Голоса четырёх клубов сделали Игоря Тягунова лучшим игроком августа в ЮФЛ. Центральный защитник «Экспресса» помог команде выиграть два матча из трёх. «Тягунов был надёжен: в среднем выигрывал 80 % единоборств и совершал более 12 перехватов. Против «Череповца» Игорь ассистировал партнёру, забившему победный гол», – отметили в пресс-службе турнира.

Лауреаты определялись совместным голосованием команд-участниц, болельщиков и оргкомитета. Каждая сторона отдавала балл за одного из номинантов. Клубы не могли голосовать за своего игрока.

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