Псковские баскетболисты обыграли команду Монголии в Суперкубке «КЭС-Баскет»

11:25, 17 сентября 2026, ПАИ

Баскетболисты Псковского гуманитарного лицея обыграли команду Монголии со счётом 83:58 во втором матче группового этапа международного Суперкубка школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в Москве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Главным героем встречи стал Семён Ефимов, заработавший 29 очков и совершивший 17 подборов. Кроме того, 21 очко и 22 подбора в активе Даниила Горбачика. Результативен был и Степан Качнов, который заработал 20 баллов.

Ранее псковские спортсмены выиграли у команды Белоруссии – 94:31. В заключительной игре группового этапа они сыграют с Казахстаном сегодня в 14:00.