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Общество

Фестиваль стрит-арт состоится в Пскове 4 ноября

4 ноября, в День народного единства, в Пскове планируется провести фестиваль стрит-арта. На нём, в частности, будут представлены работы участников проекта «Стрит-арт фестиваль «Палитра», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Одно из мероприятий фестиваля прошло в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Оно включало в себя мастер-класс по рисованию баллончиками и перфоманс. Также на территории Центра была оборудована зона свободного творчества, где дети с особенностями развития при поддержке студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова создали необычные арт-объекты в стиле граффити.

В ближайшее время планируется проведение еще двух подобных площадок в социальных учреждениях Пскова.

Проект «Стрит-арт фестиваль «Палитра» направлен на развитие в Пскове современных форм продвижения культуры и искусства путем проведения крупных творческих фестивалей, объединяющих молодежь, а также оживление среды проживания граждан.

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