«Трудовая книжка»: Как всё устроено в работе мусоросортировочного завода

11:22, 14 октября 2019, ПАИ

Директор мусоросортировочного завода в Пскове (ООО «СпецТрансКом») Андрей Папчук рассказал, что интересного можно найти среди отходов, из-за чего 95% перебираемого мусора вынужденно отправляется на полигон и почему на предприятии работает так много приезжих из бывших советских республик.

Театр начинается с вешалки, завод - с проходной, а мусоросортировочный завод – с весов и с музея мусора, точнее с идеальной модели того, как должен выглядеть его раздельный сбор. Здесь одна прозрачная витрина под завязку заполнена банками, бутылками, газетами – это то, как мусор хранится в баках в каждом дворе. На полках другой витрины отдельно друг от друга лежат бумага, алюминиевые банки, пластмассовые бутылки, стекло и органические отходы – это то, к чему надо стремиться, если в душе вы хоть немного шведская школьница Грета Тунберг и переживаете за экологию. Впрочем, даже если вы заведёте дома несколько вёдер для разного типа отходов – это всё равно будет самообманом, потому что в итоге приедет один большой мусоровоз и все ваши ведра в себе смешает. Работу завода немного облегчают сетки, куда можно бросать пластик и бумагу. Такое «роскошество» не в каждом псковском дворе, но кое-где имеется.

Отдельно на витрине представлены отходы, которые в России пока перерабатывать не научились, - это многослойная картонная упаковка Tetra Pak (кстати, шведская придумка), пластмассовые банки из-под питьевых йогуртов в яркой ПВХ-плёнке и даже коробочка из-под макарон с прозрачным «окошком». В таком виде на переработку её не возьмут, чтобы взяли, плёнку от коробки надо оторвать.

О количестве мусора и графике

Мусор к нам везут из Пскова и Псковского района. В сутки – порядка 200 тонн. За месяц - более шести тысяч тонн. При въезде на территорию предприятия каждый мусоровоз взвешивается и затем отправляется либо на площадку с крупногабаритным мусором, либо на площадку с прессованными или непрессованными отходами. Данные о том, сколько мусора доставлено на завод, а также фотографии каждого мусоровоза во избежание недоразумений хранятся в архиве. В любой момент можно посмотреть, кто въезжал, когда въезжал и сколько привёз.

Работаем круглые сутки в две смены: первая - с 8:00 до 19:30 и ночная – до утра. С субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник ночных смен нет. В дневной смене человек 30, в ночной – 15-18.

Так как с 31 декабря 2017 года городская свалка закрыта, наш завод – это пока единственное место куда можно привезти мусор из Пскова и Псковского района. За год перерабатываем 72 тысячи тонн, проектная мощность – 80 тонн, то есть работаем практически на пределе.

О спресованных диванах и процессе сортировки

К нам привозят абсолютно всё, но основная масса - коммунальные отходы – то, что псковичи каждый день бросают в мусоропровод.

На площадке для крупногабаритного и строительного мусора стоит огромный шрёдер, который всё это измельчает, чтобы на полигоне в Порховском районе бывший шкаф или диван не занимал много места.

На линиях в цехе отбираем то, что можно продать на вторичном рынке. Например, стеклобой, который, правда, долгое время не был востребован. Но в этом году у нас всё же появился договор с петербургской фирмой, которой мы отправляем стекло, а они транспортируют его на стекольные заводы.

На отдельной площадке разгружаются мусоровозы с прессованным мусором. Такие машины способны вместить в себя больше отходов, но в них мусор, как бы странно это ни звучало, становится грязным. Плёнка, картон и бумага после пресса в мусоровозе перемешиваются с пищевыми отходами, с землёй, пачкаются и становятся непригодными для дальнейшей переработки. Отбираем то, что более-менее чистое, ну, а всё что внутри кучи, которую выгрузил мусоровоз, в итоге как есть поедет на полигон. Ну, разве что можно выбрать отсюда пластиковые бутылки, полимерную тару и стекло.

А вот если бы во всех дворах в Пскове и районе стояли сетки для сбора бумаги и сухих – без органики - бутылок и банок, это был бы огромный прогресс. Мусор из этих «клетей» выглядит совсем по-другому. Он чистый. Отбор из него намного выше. Если бы весь мусор собирался так, работать стало бы проще, эффективность предприятия выросла бы в разы и на полигон поступало бы меньше отходов.

С площадок мусор подаётся на конвейер, здесь рабочие в респираторах, специальных нарукавниках и фартуках занимаются первичной сортировкой. Респиратора хватает на смену. Летом их приходится менять чаще, потому что мусор более пыльный.

Затем мусор отправляется на динамический сепаратор, где его хорошенько встряхивают, отделяя таким образом мелкую органическую фракцию, песок, камешки. Выходит, что таким образом вытряхивается порядка 35% от поступающих к нам отходов.

На основном конвейере сортировщики отбирают то, что можно продать или использовать: пластиковые бутылки из-под воды, макулатуру, стекло, полимерную тару, алюминиевые банки. Всё это скидывается в специальные накопители, остальное (что не подошло) попадает в большой контейнер, запрессовывается и уезжает на полигон.

Из мусора приходится выбирать ртутные лампы и шины, которые вообще запрещено захоранивать на полигонах. И тут уже нам приходится платить предприятиям, которые занимаются утилизацией таких отходов.

О рабочих, неприятностях со шприцами и спецодежде

Стоять у конвейера по 11,5 часов – конечно, очень трудно, поэтому помимо обеда есть ежечасные пятиминутки для отдыха. Несмотря на специфику, текучки нет. К тому же меньше 20 тысяч здесь никто не получает. Зарплата невысокая, но для низкоквалифицированного труда вполне себе. На сортировке в основном задействованы иностранные граждане. Всё официально - с этим играть нельзя. Когда мы только начинали в 2006 году, работали и наши соотечественники. Но приходила просрочка пива, и наши люди поддавались соблазну. Граждане южных республик СССР лишены этого недостатка, плюс они более дисциплинированные.

Разумеется, тем кто работает на линии по сортировке мусора, не нужно иметь ни высшего, ни среднего специального образования. Если речь идёт о работе с агрегатами – дело другое.

Спецодежда выдаётся на определённый срок. В нашем случае на год, но хватает, как правило, только на полгода: работа такая. Перчатки вообще уходят влёт. Одной пары может и на смену не хватить.

Никакой особой обработки после смены рабочие не проходят, душ, конечно, есть, но заставить его принимать мы никого не можем. Думаю, это само собой разумеется. За 13 лет работы предприятия случаев с заболеваниями не было. Самые большие неприятности происходят, когда недобросовестные предприятия выбрасывают шприцы: при сортировке даже через перчатки игла прокалывает руку. В таком случае приходится ехать в больницу на обработку и анализы. Шприцы в принципе не должны попадать в общий мусор, шины и ртутные лампы тоже, но они тут есть.

О находках и переработке

То, что удалось отобрать из мусора прессуется и превращается в товар. Наш товар – это 300-килограммовая кипа, которая потом отправляется на перерабатывающее предприятие. К примеру, в этой кипе спрессовано порядка семи тысяч пластиковых бутылок. Каждую бутылку пропускают через специальный прокалыватель с шипами. Люди ведь, выбрасывая бутылки, машинально их закрывают. Из-за этого они хуже прессуются. Требовать от всех открывать и сминать бутылки перед тем как отправить их в мусорку – бесполезно. Кто-то будет это делать, кто-то - нет. Проще поставить оборудование.

Такие кипы у нас покупает Тверской завод вторичных полимеров и московское предприятие с заводами в Воронеже и в Гусь-Хрустальном. Там из этого сырья, например, производят синтепон.

За месяц работы удаётся отобрать порядка 40 тонн пластиковых бутылок, 120 тонн макулатуры, 16 тонн полимерных канистр и флаконов, столько же мешков и плёночных отходов, 70 тонн стекла и ещё 14 тонн плёнки мы пускаем на изготовление тротуарной плитки. В результате из всего объёма поступающего к нам мусора на дальнейшую переработку отправляется всего 5-8%.

Строить перерабатывающее производство в Пскове – нерационально, потому что мусора, который производит вся Псковская область, для его полноценной работы всё равно не хватит.

В отдельном цехе перебирается чистая макулатура, которую сдают учреждения. Её тоже нужно сортировать, вынимать скрепки, скоросшиватели. Только потом из этого всего формируется кипа.

Здесь же находится агломератор, в котором полиэтиленовые пакеты из магазинов, мешки для мусора и прочая «шуршащая» плёнка, превращается в гранулы.

В соседнем цехе этот агломерат смешивается с песком, нагревается до 250 градусов по Цельсию и переплавляется в однородную массу, из которой, как из пластилина, производится тротуарная плитка. Этой плиткой выложены полы в наших цехах, ну, и частники у нас её покупают, предприятия. За сутки можем произвести порядка 50 квадратных метров.

Ничего шокирующего в мусоре не попадалось – никаких частей тел или трупов младенцев – к счастью, ничего такого. Часто приходится находить документы. Когда у людей крадут сумки - паспорта отправляются именно в мусорку. Если вид приличный, стараемся всё вернуть владельцам. Бывает, что в поисках важных документов приезжают прямо к нам на завод. Но, как правило, приезжают поздно, когда мусор уже прошёл конвейер и уехал на свалку. Хотя однажды мы помогли гостинице и выудили из мусора паспорта на новое оборудование, которые кто-то случайно отправил в контейнер.