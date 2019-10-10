В Пскове осудили преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции

18:17, 10 октября 2019, ПАИ

В Пскове осудили преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции жителей Юго-Восточной Азии в страны Западной Европы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

34 и 39-летние граждане России, а также 28-летний житель одной из стран Юго-Восточной Азии организовали незаконное пребывание и размещение иностранцев в России с дальнейшим их перемещением в Псковскую область для незаконного пересечения границы и убытия в Евросоюз. Злоумышленников задержали в начале 2019 года.

В пресс-службе отметили, что на основании апелляционного определения Псковского областного суда подсудимых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Так, одному жителю России назначили наказание в виде 2 лет условно, другого лишили свободы на 13 месяцев, а иностранца приговорили к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Деятельность преступной группы выявили сотрудники Пограничного управления совместно с Управлением ФСБ России по Псковской области.