Отборочный этап литературного конкурса «Чернильница» прошёл в Молодёжном центре

20:23, 10 октября 2019, ПАИ

Накануне, 9 октября, в Псковском городском молодёжном центре состоялось прослушивание участников, подавших заявку в номинацию «Чтецы». Как сообщили Псковскому агентству инофрмации организаторы, в отборе приняли участие 47 человек.

В предварительном отборе чтецов членами жюри рассматривалось одно стихотворение от каждого участника. Обязательным условием участия было соответствие выступления тематике - в этом году конкурс посвящён поэзии нового тысячелетия. Участник мог исполнить как своё стихотворение, так и стихотворение другого автора.

По итогам прослушивания в финале конкурса встретятся 17 чтецов.

Отметим, на конкурс также подали заявки 70 авторов, их работы будут занесены в сборник «Чернильницы-2019».

Напомним, финал конкурса состоится 18 октября в 19:00 в малом зале Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Вход будет осуществляться строго по пригласительным билетам. Получить их можно с 14 октября в Молодежном центре (М. Горького, 15).