В РФ отзывают из аптек «Ранитидин»

21:17, 10 октября 2019, ПАИ

Из российских аптек отзывают противоязвенное лекарство «Ранитидин». Решение принял Росздравнадзор, письмо размещено на его сайте, сообщает Росбалт.

В документе отмечается, что «Ранитидин» производства индийской «Сарака лабораториз лимитед» отзывают в связи с решением специального комитета Европейского директората по качеству медпродукции. Директорат приостановил сертификат пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид. Территориальным структурам Росздравнадзора поручено обеспечить контроль за изъятием лекарства из аптек.

Напомним, в начале сентября Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями распорядилось изъять из продажи препараты, содержащие ранитидин. В лекарстве была обнаружена примесь с возможным канцерогенным эффектом.