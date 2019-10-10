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Общество

Обучающий семинар по программе «Формирование комфортной городской среды» прошел в Пскове

Обучающий семинар на тему реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове состоялся в четверг, 10 октября, в Псковской городской Думе по инициативе и. п. главы города Елены Полонской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в нем приняли участие депутаты гордумы и их помощники, сотрудники управления городского хозяйства администрации Пскова.

С основным докладом перед участниками семинара выступил член региональной Общественной палаты, председатель Общественного совета при Комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Алексей Кириллов. Он подробно рассказал о трех основных этапах реализации этой программы - формировании заявки на участие, критериях оценки заявки в муниципальных органах власти и процедуре утверждения таких заявок.

В частности, общественник отметил, что инициатива должна исходить от собственников дворовой территории, которой требуется благоустройство. На общем собрании им необходимо определиться, какие именно работы необходимо провести в их дворе, выбрать председателя Совета дома и делегировать ему полномочия подать заявку на участие в программе в органы муниципальной власти.

К заявке нужно приложить пакет документов, в числе которых - копия договора управления домом, акт осмотра и дизайн-проект дворовой территории. При этом Алексей Кириллов напомнил, что за помощью в сборе и разработке этих документов собственники дома могут обратиться и к депутатам своих избирательных округов, и к сотрудникам управления городского хозяйства.

По словам начальника отдела инновационного развития Екатерины Вишняковой, в 2018 году в рамках программы было отремонтировано 17 дворовых территорий, по итогам этого года будут приведены в порядок еще 8 дворов областного центра. При этом она отметила, что приемом заявок занимаются специалисты УГХ, которые помогают их корректировать, если возникает такая необходимость, а также оказывают предварительные консультации желающим принять участие в программе благоустройства.

В ходе семинара Алексей Кириллов и Екатерина Вишнякова подробно ответили на все уточняющие вопросы, заданные его участниками. В частности, тех городских парламентариев, которые уже не раз помогали своим избирателям в составлении подобных заявок, в основном интересовало, как действовать в конкретных сложных ситуациях, связанных с участием в программе. Например, если жильцы нескольких домов не могут договориться между собой, как именно должен выглядеть их общий двор после работ по благоустройству.

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