Пожилая великолучанка попала под колеса микроавтобуса

09:14, 11 октября 2019, ПАИ

68-летняя женщина пострадала в результате наезда микроавтобуса в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 октября около 17:00 у дома № 146 на Октябрьском проспекте Hyundai County Kuzbass под управлением 36-летнего мужчины сбил пожилую великолучанку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщину госпитализировали в больницу с травмой головы.

В момент дорожно-транспортного происшествия водитель микроавтобуса был трезвым. В настоящее время материал проверки находится в Госавтоинспекции.

УМВД России по Псковской области настоятельно рекомендует водителям быть осторожными и внимательными при приближении к пешеходным переходам, особенно в темное время суток. Кроме этого, в ведомстве порекомендовали пешеходам разместить на одежде световозвращающие элементы и выходить на проезжую часть только в том случае, если переход безопасен.