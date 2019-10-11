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Общество

Очередь сирот на квартиры выросла в России

В России за год на 12 тысяч человек увеличилась очередь из детей-сирот, которые ожидают получения квартир, пишет газета «Известия».

По данным счетной палаты, в этом году жилплощадь ждут уже 270 тысяч человек. Ежегодно получают квартиры около 26 тысяч сирот, это более 18% очередников. Также в ведомстве напомнили, что в 2015 году выделения жилья ожидали 230 тысяч человек, таким образом, проблема остается актуальной для государства.

Из бюджетов на эти цели ежегодно выделяется около 35 млрд рублей. Но, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся, необходимо порядка 200 млрд рублей.

В счетной палате подчеркнули, что в среднем в России дети-сироты ожидают жилье около пяти-семи лет, в отдельных регионах этот срок превышает 10 лет.

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