Российские банки могут ужесточить выдачу кредитов для бизнеса

11:04, 11 октября 2019, ПАИ

С января по сентябрь текущего года в России предприятия-банкроты суммарно выплатили 85 млрд рублей долгов из общей задолженности в 1,8 трлн рублей. При этом за 9 месяцев банкротами были признаны 9 тысяч 127 компаний. Из-за этого российские банки могут ужесточить выдачу кредитов для бизнеса, пишет газета «Известия».

Эксперты пояснили, что организации в сложной финансовой ситуации намеренно выводят активы, а значительная их часть изначально создается с минимальным капиталом. Это может привести к тому, что банки, страхуя свои активы, ужесточат условия выдачи кредитов платежеспособному бизнесу.

Согласно статистике, за последние пять лет процедуры банкротства компаний в 63–68% дел заканчивались не в пользу кредиторов. Таким образом, в большинстве случаев кредиторы по завершении процедур банкротства своих должников-юрлиц ничего не получают.