0
15:47
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
15:29
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
14:27
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
13:18
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
12:54
Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов
12:45
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
12:16
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
Еще новости
Общество

Жюри приступило к оценке работ участников конкурса СМИ «Ганза - связь времен»

Жюри Международного конкурса средств массовой информации «Ганза - связь времен» приступило к оценке работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, на конкурс поступили 38 работ от представителей СМИ Пскова, Гдова, Пыталово, Великого Новгорода, Вышнего Волочка, Старой Руссы, Калининграда, Торжка.  

В 2019 году на конкурс принимали работы восьми номинациях. Журналисты прислали материалы в семь из них: «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ», «Лучший исторический материал о Ганзейском движении», «Лучший радиоматериал о Ганзейском движении», «Лучший телевизионный материал о Ганзейском движении», «Лучшее фотомастерство», «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении», «Лучшие новые формы». Больше всего заявок поступило на «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ». Номинация «Лучший проморолик о Ганзейском движении» оказалась невостребованной.

В каждой номинации будут три победителя.

В состав жюри входят авторитетные люди, профессионалы и общественники. Возглавляет жюри президент международного пресс-клуба «Hansa-Media» Светлана Лебедева.

На конкурс принимали материалы, опубликованные с 1 июля 2018 года по 15 сентября 2019-го. Прислать свои работы могли официально зарегистрированные СМИ: печатные и электронные, информационные агентства; сотрудники СМИ городов Северо-Запада, Центра России и Европы, имеющих отношение к Ганзе, а также авторы блогов и страниц в социальных медиа, на которые подписаны от 4 тысяч человек, студенты – авторы работы в университетских изданиях.

В материалах должна была идти речь о ганзейских связях, туризме, истории, культуре. Также принимались рассказы о людях, которые вносят вклад в развитие ганзейского движения.

Организатор конкурса - управление культуры администрации города Пскова. Он направлен на сближение и взаимопонимание народов России и Европы, развитие межмуниципального взаимодействия в разных сферах на основе исторического и современного опыта Ганзейского союза.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Сотрудники Псковского агентства информации получили благодарственные письма от губернатора Псковской области Калининград, Торжок, Вышний Волочок: Организаторы назвали географию участников конкурса «Ганза — связь времен» Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский» Определись лидеры после первой секции ралли «Псков Ганзейский» Пострадавших на ралли «Псков Ганзейский» гонщиков везут в областную больницу Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая Третий спецучасток ралли «Псков Ганзейский» пустили в дорожном режиме из-за аварии Основной гоночный день ралли «Псков Ганзейский» стартовал в Печорском районе Опубликованы результаты спецучастка «Кубок княгини Ольги» Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
11 октября 2019
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
11 октября 2019
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
11 октября 2019
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
11 октября 2019
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов
11 октября 2019
Владимир Папорт: Мне бы хотелось, чтобы в Пскове не было нерегулируемых пешеходных переходов
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
11 октября 2019
В Псковской области комитет по транспорту и ГИБДД взялись за недобросовестных таксистов
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
11 октября 2019
Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»
11 октября 2019
Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»

Идет загрузка...