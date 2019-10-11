Жюри приступило к оценке работ участников конкурса СМИ «Ганза - связь времен»

10:05, 11 октября 2019, ПАИ

Жюри Международного конкурса средств массовой информации «Ганза - связь времен» приступило к оценке работ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, на конкурс поступили 38 работ от представителей СМИ Пскова, Гдова, Пыталово, Великого Новгорода, Вышнего Волочка, Старой Руссы, Калининграда, Торжка.

В 2019 году на конкурс принимали работы восьми номинациях. Журналисты прислали материалы в семь из них: «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ», «Лучший исторический материал о Ганзейском движении», «Лучший радиоматериал о Ганзейском движении», «Лучший телевизионный материал о Ганзейском движении», «Лучшее фотомастерство», «Лучший материал зарегистрированных интернет-СМИ о Ганзейском движении», «Лучшие новые формы». Больше всего заявок поступило на «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ». Номинация «Лучший проморолик о Ганзейском движении» оказалась невостребованной.

В каждой номинации будут три победителя.

В состав жюри входят авторитетные люди, профессионалы и общественники. Возглавляет жюри президент международного пресс-клуба «Hansa-Media» Светлана Лебедева.

На конкурс принимали материалы, опубликованные с 1 июля 2018 года по 15 сентября 2019-го. Прислать свои работы могли официально зарегистрированные СМИ: печатные и электронные, информационные агентства; сотрудники СМИ городов Северо-Запада, Центра России и Европы, имеющих отношение к Ганзе, а также авторы блогов и страниц в социальных медиа, на которые подписаны от 4 тысяч человек, студенты – авторы работы в университетских изданиях.

В материалах должна была идти речь о ганзейских связях, туризме, истории, культуре. Также принимались рассказы о людях, которые вносят вклад в развитие ганзейского движения.

Организатор конкурса - управление культуры администрации города Пскова. Он направлен на сближение и взаимопонимание народов России и Европы, развитие межмуниципального взаимодействия в разных сферах на основе исторического и современного опыта Ганзейского союза.