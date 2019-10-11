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Общество

Названы регионы-лидеры по количеству алкозависимых, Псковская область в их число не вошла

Фото Андрея Степанова

Составлен рейтинг регионов по количеству новых пациентов, которым поставлен диагноз «синдром зависимости от алкоголя». В его основу легли данные Минздрава. Возглавляет рейтинг Чукотский автономный округ (29 человек на 10 тысяч жителей старше 18 лет), на втором месте — Якутия (23 случая на 10 тысяч взрослого населения), а на третьем месте — Ненецкий автономный округ, пишет РБК.

В Псковской области 5-10 новых пациентов с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» приходилось на 10 тысяч жителей в возрасте старше 18 лет. Это данные 2018 года. Среди регионов Северо-Западного федерального округа аналогичные показатели у Новгородской, Мурманской, Вологодской, Калининградской, Архангельской областей и Республики Карелия.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области число новых пациентов с указанным диагнозом меньше 5 на 10 тысяч жителей. 

Отмечается, что в прошлом году почти 76 тысячам россиян впервые поставили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз», причем каждый четвертый из них живет в Поволжье.

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