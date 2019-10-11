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Общество

Псковича отправили в колонию-поселение за смертельное ДТП в Новгородской области

На 3,5 года в колонию-поселение отправил Старорусский районный суд (Новгородская область) жителя Псковской области за дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

25 февраля пскович, управляя грузовиком IVECO с прицепом, на автодороге Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки в Старорусском районе не справился с управлением, из-за чего фура выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volvo. 31-летний водитель Volvo скончался на месте происшествия от множественных ран.

В ведомстве отметили, что подсудимый не признал свою вину.

Псковичу суд также запретил 2,5 года управлять транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.

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