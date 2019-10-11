Состояние дорог стало причиной 27% аварий в Псковской области

11:32, 11 октября 2019, ПАИ

27% аварий, зафиксированных в Псковской области за девять месяцев текущего года, произошли из-за состояния дорожной инфраструктуры. Об этом заявил врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков на пресс-конференции 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Шестаков отметил, что в целом за 2019-й год число ДТП сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибших стало меньше на 23%: если за 9 месяцев прошлого года аварии унесли жизни 93 человек, то в этом – 66. По раненым в аварии также отмечена положительная динамика.

По словам врио начальника областной Госавтоинспекции, рост аварийности зафиксирован в Пушкиногорском и Себежском районах, числа погибших – в Пскове и нескольких районах.

Количество аварий с участием нетрезвых водителей сократилось, в этом году их было 96.