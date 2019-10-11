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Общество

Туроператоры: Псковская область выходит из статуса региона «выходного дня»

Псковская область утрачивает статус региона «выходного дня» для туристов, об этом свидетельствуют данные о проживании в отелях. И. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова на встрече с журналистами 11 октября пояснила, что количество туристов пока не выросло, но увеличилось количество тех, кто останавливается на ночлег, а не уезжает в конце дня. Это сказывается на росте трат, которые делают гости в регионе.

Ольга Качнова подчеркнула, что планы туристов всегда формирует событийная повестка, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Прошедшая Ганза свидетельствует о том, что мы можем и готовы проводить мероприятия на очень высоком уровне», - заявила она.

Как отметила директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова, на данный момент сформировалась тенденция, когда туристы не покупают пакет услуг, а формируют его уже в Пскове, по приезду. «Часто просят продать им какую-то конкретную экскурсию», - уточнила она.

На данный момент, по оценкам туроператоров, в регион часто прибывают гости из Челябинска, Чебоксар, ожидается рост количества туристов из Калининграда.

В рамках реализации нацпроекта «Культура» в регион посещают дети школьного возраста. Группы приезжают из Севастополя, Томской области, Хабаровского края, Северной Осетии. «Очень много восторженных отзывов детей о наших краях», - добавила Светлана Баранова.

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