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Общество

Улучшение туристического сервиса в Псковской области отмечают эксперты

Эксперты отмечают улучшение сервиса обслуживания туристов в Псковской области. Об этом заявила и. о. председателя регионального комитета по туризму Ольга Качнова на пресс-конференции 11 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ольга Качнова заметила, что псковские отели и предприятия общепита ежегодно удостаиваются высоких наград. Она напомнила, что 10 гостиниц Псковской области прошли обязательную классификацию, введённую Государственной Думой РФ, 9 из них получили «звёзды».  

Также специалист рассказала, что комитет проводил исследование качества и доступности туристических услуг для разных категорий граждан в 2012 и 2018 годах. По ее словам, есть положительная динамика в работе организаций, оказывающих услуги туристам. Ольга Качнова подчеркнула, что за несколько лет бизнес адаптировался к рынку, например, во многих точках питания появилось меню на иностранном языке, устанавливаются пандусы, в отелях есть детские кровати, стулья, комнаты, номера для людей с ограниченными возможностями. Спикер констатировала значительные улучшения в ассортименте предоставляемых услуг, при этом она согласилась, что остается ряд проблем с оказанием услуг маломобильным гражданам, но эта проблема системная, и «за год ее не решить».  

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