Подрядные организации Пскова готовы к зиме - УГХ

12:18, 11 октября 2019, ПАИ

Подрядные организации Пскова готовы к зиме, заявил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов. Об этом с пресс-конференции 11 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«С подрядными организациями на короткой ноге, на связи», - отметил Николай Баринов. Он рассказал, что основные улицы города будут посыпаться чистой солью, а второстепенные - песчано-соленой смесью.

Также он констатировал, что по опыту прошлых лет 30% автовладельцев не успеют вовремя перейти на зимнюю резину.