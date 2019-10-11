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Общество

Эксперт: К 2024 году дороги Псковской области будут значительно безопаснее и качественнее

«К 2024 году наши дороги будут значительно безопаснее и качественнее», - заявил 11 октября на встрече с журналистами руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. По его словам, способствовать этому будет реализация в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сейчас в Псковской области реализуется большой комплекс мероприятий. В их числе установка дополнительных камер видео и фотофиксации, с 2020 года — установка пунктов весогабаритного контроля. Все это, по словам эксперта, благоприятно скажется на организации безопасного дорожного движения.

«Революцию никто не сотворит. Должна быть планомерная работа», - добавил Борис Елкин.

По его словам, финансирование региона в рамках нацпроекта, будет увеличиваться. В планах — обновление материально-технической базы подрядных организаций, которые должны быть готовы к новым вызовам.

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