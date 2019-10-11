Велодорожки появятся на улице Поземского в Пскове после реконструкции

12:32, 11 октября 2019, ПАИ

В рамках реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове предусмотрены велодорожки и велопешеходные зоны. Об этом сообщил начальник ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт на пресс-конференции 11 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Тему мер безопасности для велосипедистов и введения велодорожек затронул активист движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов.

Владимир Папорт заметил, что вопрос заключается в правосознании велосипедистов и пешеходов. Он привел в пример Финский парк, где пешеходы выходят на велодорожки, и призвал горожан быть взаимовежливыми.

Председатель комитета Псковской области по транспорту Борис Елкин добавил, что велодорожки можно делать либо при реконструкции, либо при капремонте улиц.