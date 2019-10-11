8 ДТП с участием мотоциклов зафиксированы в Пскове с начала года

13:29, 11 октября 2019, ПАИ

С начала 2019 года в Пскове зарегистрировали 8 ДТП с участием мотоциклов, сообщил начальник ГИБДД по городу Владимир Папорт на пресс-конференции 11 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Папорт заметил, что всего за указанный период в городе произошли 170 ДТП. «Много это или мало, оцените сами», - заявил он, говоря о доле аварий с мотоциклистами. Он отметил, что в последних погибли два человека: 6-летняя девочка на проспекте Энтузиастов и женщина, въехавшая на скутере в опору освещения. В авариях с участие мототехники получили ранения 12 человек.

26 сентября Псковский городской суд вынес приговор по делу в отношении водителя мотоцикла, который насмерть сбил ребенка на проспекте Энтузиастов. Мужчина, который ехал без прав и в состоянии опьянения, осужден к 4 годам колонии общего режима.