Лекарственное обеспечение льготников обсудили в Псковском областном Собрании

13:05, 11 октября 2019, ПАИ

Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан обсудили депутаты в Псковском областном Собрании по председательством исполняющего полномочия спикера регионального парламента, главы комитета по труду и социальной политике Виктора Антонова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного Собрания, с просьбой подключиться к проблеме льготников письменно обратился губернатор региона Михаил Ведерников.

Виктор Антонов на заседании рабочей группы подчеркнул, что депутаты неоднократно поднимали проблему лекарственного обеспечения граждан: вопрос рассматривался на парламентском часе, обсуждался на заседаниях комитетов, Собрание подготовило законодательную инициативу о переводе закупок медикаментов для лечения редких заболеваний с регионального на федеральный уровень.

«Регион не один год пытается достучаться до федеральных органов власти. Подвижки есть – нас частично услышали по орфанным заболеваниям, но проблема нехватки регионального финансирования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан гораздо шире. Так что давайте, снова писать и обращаться, чтобы изменить ситуацию», - отметил Виктор Антонов.

Директор «Управления фармации» Татьяна Кузьмина пояснила, что пациенты имеют право на монетизацию льготы по лекарственному обеспечению. «И очень многие, даже имея инвалидность, отказываются от федеральной льготы, и все современные дорогостоящие препараты получают по региональной льготе», - сказала она.

По ее словам, исходя из подушевого норматива финансирования размер федеральных средств, предоставляемых регионам на закупку медикаментов для льготников, оказывается значительно ниже фактической потребности гражданина, определенной в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи. «На одного льготника мы получаем 14700 рублей на целый год, а на сегодня мы уже обеспечили «федералов» на 29500 рублей. Разница практически в два раза», - добавила она.

«Федеральные деньги у нас заканчиваются хорошо, если к середине года, а обычно – уже к концу первого квартала, - продолжила заместитель председателя областного комитета по здравоохранению Надежда Рагозина. – Необходимо исключить дублирование льгот. Если такие изменения будут внесены в федеральное законодательство, это существенно поможет регионам».

Виктор Антонов подчеркнул, что необходимо законодательно закрепить принцип предоставления льгот по лекарственному обеспечению по одному из имеющего у гражданина оснований, а также увеличить норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь за счет средств федерального бюджета. Отмечается, что региональный парламент подготовит обращение в федеральные органы власти.

Также на совещании присутствовали заместитель председателя комитета по труду и социальной защите Наталья Тудакова, депутат и главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва.