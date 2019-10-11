Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников

13:18, 11 октября 2019, ПАИ

Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за незначительные ошибки в декларациях о доходах предложил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Владимир Яников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, с такой инициативой он выступил на заседании комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам в Калининграде 11 октября.

Псковский парламентарий представил коллегам изменения в статью 12 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». Так, действующая редакция не предусматривает разграничение видов ответственности за подачу недостоверных сведений о доходах и расходах: опечатка в декларации и предумышленное сокрытие финансовых активов согласно «букве закона» влекут одинаковые последствия – оба нарушения являются основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.

«Я вхожу в состав комиссии, проверяющей достоверность поданных депутатами сведений о доходах, и на заседаниях иногда приходится рассматривать ситуации, которые, очевидно, являются недоразумением. Например, цифры в дате открытия банковского счёта по ошибке переставлены местами, неверно указан год выпуска транспортного средства или представлены неполные сведения об имуществе несовершеннолетнего ребёнка, не проживающего с депутатом. Согласно действующему законодательству за такие нарушения решением сессии можно лишить депутатского мандата», — прокомментировал Владимир Яников.

При этом он напомнил, что в отношении членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и муниципальных депутатов уже ввели норму, позволяющую не принимать к ним жёсткие меры в случае допущения незначительных непредумышленных ошибок. «Не лишать за опечатку статуса депутата, а ограничиться предупреждением», - отметил Владимир Яников.

Члены постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам поддержали представленный проект федерального закона. Отмечается, что в конце октября его рассмотрят на сессии Псковского областного Собрания. В случае одобрения депутатским корпусом документ получит официальный статус законодательной инициативы и будет направлен в Госдуму.

Кроме этого, на заседании комитета рассмотрели инициативы по внесению поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях и вопросы, связанные с реновацией жилищного фонда, борьбой с борщевиком, организацией специальных мест по использованию мангалов и барбекю, совершенствованием правового регулирования деятельности экскурсоводов и дополнительными гарантиями по социальной поддержке детей-сирот.