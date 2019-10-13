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Общество

Михаил Ведерников поблагодарил работников сельского хозяйства за нелегкий труд, терпение и выдержку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников подчеркнул, что сельское хозяйство в Псковской области является сильной и перспективной отраслью, в которой работают трудолюбивые и амбициозные люди, способные добиваться высоких целей.

«Вашими усилиями регион сохраняет лучшую динамику развития на Северо-Западе России по росту производства мяса скота и птицы, а по итогам 2018 года мы вышли в лидеры по объёмам производства рапса», - обратился губернатор к работникам отрасли.

По его мнению, областные проекты в сфере импортозамещения, переработки молока, дикоросов и плодово-ягодных культур заслуживают отдельного внимания. Михаил Ведерников заметил, что многие псковские бренды за последние несколько лет вышли на региональный и федеральный уровень, россияне их любят и признают.

Он заверил, что областные власти продолжат поддержку этих успехов, будут способствовать увеличению субсидий крестьянско-фермерским хозяйствам, искать новые ресурсы. Михаил Ведерников анонсировал скорое появление дополнительных возможностей для помощи отрасли и напомнил, что в ближайшее время будет утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области.

Он поблагодарил тружеников сельского хозяйства за нелегкую каждодневную работу, терпение и выдержку. Отдельные словам благодарности прозвучали в адрес ветеранов отрасли, много лет отдавшим работе на селе. Глава региона заметил, что именно они помогли в непростые времена сохранить лучшие традиции Псковской области.

«Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия! Уверен, вместе мы добьёмся еще больших результатов», - заключил Михаил Ведерников

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