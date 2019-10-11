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Общество

Трехметровый памятник Сталину установил возле своего дома житель Хабаровского края

Трехметровый памятник Иосифу Сталину установил житель села Сосновка в Хабаровском крае возле своего дома, пишет ТАСС.

«Это частная инициатива. Памятник Сталину член КПРФ Георгий Абиев установил рядом с домом в поселке Сосновка Хабаровского района на собственные средства», - приводит издание слова секретаря бюро крайкома КПРФ Максима Кукушкина.

Отмечается, что в хабаровском краевом отделении общественного движения «Мемориал» (движение за сохранение памяти о жертвах политических репрессий) установку памятника Сталину посчитали нецелесообразной.

«Мнение неоднозначное. Сталин поднял страну, вывел ее в космос. При этом в его время столько было уничтожено, репрессировано людей. Это вопрос, стоило ли устанавливать этот памятник. История рассудит», - отметил представитель движения.

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