Трехметровый памятник Сталину установил возле своего дома житель Хабаровского края
Трехметровый памятник Иосифу Сталину установил житель села Сосновка в Хабаровском крае возле своего дома, пишет ТАСС.
«Это частная инициатива. Памятник Сталину член КПРФ Георгий Абиев установил рядом с домом в поселке Сосновка Хабаровского района на собственные средства», - приводит издание слова секретаря бюро крайкома КПРФ Максима Кукушкина.
Отмечается, что в хабаровском краевом отделении общественного движения «Мемориал» (движение за сохранение памяти о жертвах политических репрессий) установку памятника Сталину посчитали нецелесообразной.
«Мнение неоднозначное. Сталин поднял страну, вывел ее в космос. При этом в его время столько было уничтожено, репрессировано людей. Это вопрос, стоило ли устанавливать этот памятник. История рассудит», - отметил представитель движения.