Виктор Антонов: Сегодня аграрный сектор вышел на качественно новый уровень

10:02, 13 октября 2019, ПАИ

И. п. председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Виктор Антонов обратил внимание, что отрасль АПК имеет богатые и давние традиции. По его словам, людей, которые трудятся на земле и обеспечивают население продуктами питания, всегда будут уважать, они востребованы.

«Как и много веков назад крестьянский труд во многом нелёгок, но сегодня аграрный сектор вышел на качественно новый уровень – сельское хозяйство стало высокотехнологичной отраслью экономики, из года в год демонстрирующей высокие темпы роста и рекордные показатели», - говорится в поздравительном адресе.

И. п. спикера облсобрания согласился, что успехам АПК поспособствовала масштабная модернизация производства, привлечение инвестиций, поддержка аграриев на государственном уровне. Однако, по словам Виктора Антонов, все эти меры не привели бы к должным результатам без каждодневной добросовестной и напряжённой работы сотен фермеров и крестьян, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, сотрудников сельхозпредприятий.

Он поблагодарил их за профессионализм, энтузиазм и преданность делу, а также пожелал здоровья, удачи и благополучия.