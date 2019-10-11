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Общество

Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов

Фото с сайта Центра подготовки космонавтов

Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов. Он умер 11 октября в 14:40 в госпитале имени Бурденко в Москве в возрасте 85 лет, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Алексей Леонов в 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов. 18-19 марта 1965 года он совместно с Павлом Беляевым совершил полёт в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2» и совершил первый в истории выход в открытый космос.

15-21 июля 1975 года он совершил своей второй полёт в космос уже в качестве командира космического корабля «Союз-19» по программе «ЭПАС» (программа «Союз — Аполлон»). Тогда впервые была проведены стыковка кораблей двух стран.

Алексей Леонов – дважды Герой Советского Союза. Звания он получил 1965 и 1975 годах.

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