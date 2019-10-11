Эксперт: Псковской области выстроена уникальная система сопровождения людей с метальной инвалидностью

14:50, 11 октября 2019, ПАИ

В Псковской области выстроена уникальная система ведения и сопровождения людей с инвалидностью ментального характера от рождения до старшего возраста. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова в ходе круглого стола в Пскове, который был организован в рамках проекта #РегионНКО, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Общественной палаты.

«Это яркий пример взаимодействия некоммерческого сектора и органов власти. В настоящее время идет работа над созданием региональной концепции сопровождения, жизнеустройства людей с ментальной инвалидностью, наверное, это будет первая подобного рода концепция в России, поэтому очень важно проследить за тем, как этот документ будет разрабатывать, чтобы затем изучить и тиражировать этот опыт», — отметила Елена Тополева-Солдунова.

Кроме этого, она обратила внимание на те изменения, которые произошли в регионе в течение последних трех лет в плане содействия развитию некоммерческого сектора.

«Появились новые общественные пространства для НКО, например, проект «Команда-2018» — здесь НКО могут собираться и проводить свои мероприятия. Важно отметить и то, что не так давно к руководству регионом пришла новая команда. Все эти дни мы работали вместе и увидели заинтересованных, неравнодушных людей. Конечно, они только начинают эту работу и у них возникают проблемы, например в плане обеспечения доступа НКО на рынок социальных услуг. Но есть большая заинтересованность и мотивированность чиновников развивать эту сферу, поэтому думаю, что очень скоро здесь тоже будет достигнут значительный прогресс», — подчеркнула Елена Тополева-Солдунова.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Андрей Царев подчеркнул, что НКО ждут нового закона, потому что он позволит решить проблему финансирования процесса предоставления услуг в социальной сфере со стороны общественных организаций. «Нестабильное, неустойчивое финансирование этих услуг сегодня является одной из наиболее острых проблем особенно на региональном уровне, так как многие из тех услуг, которые оказывают СО НКО, не включены в перечень социально ориентированных и, соответственно, не могут получить бюджетную финансовую поддержку. Регионы пытаются решить эту проблему, процесс идет, но нужно время и средства, для того чтобы эти перечни пополнялись в разных сферах»», — пояснил он.

Андрея Царева также заинтересовало обсуждение хода реализации в регионе национальных проектов. И этот опыт Псковской области, по его мнению, может быть полезен другим регионам: к реализации проектов активно привлекаются НКО.

Член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Наталья Кирюхина принял участие в работе круглого стола, посвященного волонтерской деятельности.

«Оказалось, что еще три года назад волонтерское движение в регионе практически отсутствовало. Сейчас все обстоит совершенно иначе: мы увидели множество интереснейших проектов, например, «Молодая Ганза» — народная дипломатия, «Пушкинские горы без наркотиков» — название говорит само за себя, «Они. Опочка: новые имена» — социокультурная деятельность и многие-многие другие. Удивило, что есть много проектов не федерального значения, а именно тех, которые реализуются в субъекте РФ», — поделилась она впечатлениями.

Наталья Кирюхина отметила, что ее удивили ребята из регионального отделения «Волонтеры Победы». «Меня, жительницу города Севастополя — места, где патриотизму не учат и уже ничему не удивишь! Интерактивные площадки «Призывный пункт» и «Полевая почта», «Чтобы помнили» и акция «Хлеб той зимы» — все то, что сохраняет историческую память и максимально доступно для понимания молодежи. Было понятно, что ребятам крайне необходима площадка для общения и поэтому в рекомендации круглого стола вошло создание ресурсного центра добровольчества и создание площадки для общения и обмена опытом для добровольческих организаций Пскова», — рассказала она.

Член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Светлана Уралова рассказала о развитии системы ТОСов — буквально 1,5 года назад в регионе не было зарегистрировано ни одного ТОСа, на сегодняшний день работает более 50 таких объединений.

«Мы отметили проблемы, препятствующие развитию этой сферы. Первая — это неурегулированный статус ТОСов. С одной стороны, они регистрируются в органах местного самоуправления, но для развития им нужен еще и юридический статус, то есть регистрация в форме общественной организации, НКО. А это не позволяет активно взаимодействовать с органами местного самоуправления. В то же время, только имея статус юридического лица, можно принимать участие в конкурсах грантов, рассчитывать на поддержку бизнес-структур и так далее. Еще одна серьезная проблема — установление границ ТОСов. Эти границы не предполагают права собственности, и если, например, ТОС хочет установить детскую площадку, то ему надо договариваться с собственником этой территории. Происходит недопонимание, что такое общественное пространство», — пояснила она.

Светлана Уралова отметила высокий уровень организации мероприятий и напомнила, что собранные практики войдут в Доклад ОП РФ о состоянии гражданского общества в Российской Федерации, который будет представлен на итоговом форуме «Сообщество» в Москве.