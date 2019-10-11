Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче прошел в Псковской области

15:18, 11 октября 2019, ПАИ

На производственных объектах Псковского филиала «Россети Северо-Запад» прошли мероприятия в поддержку Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в сентябре и октябре. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», для будущих энергетиков – студентов и учащихся профильных специальностей – организовали дни открытых дверей в Пскове, Великих Луках и Дедовичах.

Так, студенты из Псковского агротехнического колледжа побывали в РЭС-5 ПО «Северные ЭС» - это подразделение отвечает за электросетевую инфраструктуру города Пскова. Три группы будущих энергетиков, которые проходят обучение по специальности «Электроснабжение», познакомились с производственной базой предприятия, послушали подробный рассказ о Службе кабельных линий, посмотрели оборудование РП-1 и узнали, как организована работа диспетчера.

Студенты 3 и 4 курса Великолукской сельхозакадемии , обучающиеся по специальности «Электроснабжение предприятий сельскохозяйственного производства» и «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», посетили главную подстанцию города Великие Луки ПС-70, увидели, как организована работа Группы изоляции и защиты от перенапряжений, познакомились с работой диспетчеров производственного отделения и РЭС-2, который отвечает за электроснабжение Великолукского и Новосокольнического районов. Экскурсию для студентов провели заместитель главного инженера Южных электросетей Евгений Панфилов и преподаватель академии Анатолий Сахманов, который возглавлял Южные сети в 1997-2004 годах.

В поселке Дедовичи на экскурсию в РЭС пришли учащиеся многопрофильного техникума. Обучающиеся 1, 2 и 3 курсов по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» познакомились с работой местного РЭС и побывали на подстанции. Специальный целевой инструктаж и подробную экскурсию для группы провел начальник РЭС Сергей Иванов.

Для студентов 2 и 3 курса Псковского государственного университета Дни открытых дверей прошли на ключевой подстанции псковской энергосистемы № 53 «Псков» Здесь будущие энергетики смогли увидеть «умные» системы управления электросетями и основные элементы подстанционного оборудования.

Помимо этого, в рамках фестиваля #ВместеЯрче в школах Псковской области проходят тематические занятия по энергосбережению и экологии, организованные при поддержке Псковского филиала «Россети Северо-Запад».