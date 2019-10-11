ПсковГУ и школы региона будут сотрудничать по новой модели

16:03, 11 октября 2019, ПАИ

Псковский государственный университет и школы региона будут сотрудничать по новой модели. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, совместную реализацию национальных и федеральных проектов обсуждают 11 октября в ПсковГУ руководители общеобразовательных учреждений Псковской области.

В семинаре-совещании принимают участие более 200 педагогов учебных заведений Пскова и Великих Лук, школ всех районов области, представители администрации региона, главы управлений образования районов, директора школ, представители родительских комитетов, педагоги и студенты педагогических направлений вуза.

Собравшихся поприветствовала первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. «Перед нами стоят амбициозные задачи. Страна выходит на новый уровень развития. Глобальная стратегия невозможна без участия государственного университета», - отметила она. Заместитель губернатора уверена, что на семинаре удастся найти новые модели сотрудничества ПсковГУ и общеобразовательной школы. При этом она обратила внимание на необходимость сохранения лучших практик, которые уже реализуются в сфере образования.

«Идеал образования — самообразование в хорошей компании, в хорошо образованном сообществе», — заметила федеральный эксперт по трендам в школьном образовании, член-корреспондент Российской академии образования, профессор Елена Казакова. Она выступила с докладом на пленарной сессии семинара.

Вуз является площадкой для взаимодействия школ, университета, родителей, органов власти. Данная встреча позволит понять, какой отраслевой заказ есть на федеральном, региональном, муниципальном и на уровне школ. Также обсуждаются подбор и обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций. Организаторы совещания уверены, что регион сможет сформулировать запросы университету, а вуз отреагирует на них.

В рамках семинара работают несколько площадок: «Университетские профильные классы», «Новый институт и федеральный эксперт», «Клуб молодых педагогов» и «Непрерывная педагогическая практика». Клуб молодых педагогов является уникальным для Псковской области и рассчитан на специалистов со стажем работы до 3-х лет, студентов старших курсов и магистрантов педагогических направлений. Молодые педагоги планируют найти способы и пути решения проблем, которые препятствуют успешной реализации специалиста в течение первых лет работы. Особое внимание участники семинара обратят на внедрение системы вебинаров, кураторства и совместных проектов учителей и студентов. Также будет разработан проект виртуального сообщества учителей для обмена опытом и повышения эффективности сотрудничества.

Идея проведения такого мероприятия родилась на традиционном августовском совещании педагогических работников региона, предложение поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.