Геральдический совет поддержал учреждение звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области»

11:43, 14 октября 2019, ПАИ

Региональный Геральдический совет поддержал учреждение звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания совета.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, которому принадлежит инициатива введения нового почётного звания, отметил, что награду предлагается сопровождать значительной разовой, либо пожизненной ежемесячной выплатой. «Это будет признанием и дополнительной мерой финансовой поддержки», — сказал он и выразил надежду, что такая награда позволит повысить статус педагогов в Псковской области и сделать профессию привлекательной для молодых специалистов.

По словам Михаила Ведерникова, такие меры общественного признания и финансовые выплаты показали бы людям, что их заслуги видят.

Председатель областного комитета по образованию Александр Седунов отметил, что на встречах с педагогической общественностью неоднократно поднимался вопрос введения дополнительных мер поощрения. По его словам, в школах Псковской области вакантны порядка 270 ставок, работают – около 25% педагогов в возрасте от 55 до 65 лет, 12% — это относительно молодые люди, которые пришли в школы менее 5 лет.

Александр Седунов сказал, что в других регионах есть награды, подобные обсуждаемой. Предлагается, чтобы не менее 6 человек ежегодно могли получать такие звания, поскольку есть школьные педагогические работники, педагогические работники в системе дополнительного образования, дошкольного, высшего, среднего специального образования, а также социальные педагоги и школьные психологи.

Председатель областного комитета по образованию отметил, что в рамках награды необходимо ввести единовременную выплату в размере 30 тысяч рублей и вручение соответствующего знака, который нужно разработать. Предполагается, что награду будут вручать за заслуги в сфере труда, качественную подготовку детей, продолжительность работы, инициативы, научно-техническую и творческую деятельность и так далее. А присуждение будет проходить через соответствующую комиссию.

Михаил Ведерников заявил, что это должна быть действенная мера поддержки. По его словам, на 30 тысяч рублей можно купить то, что учителю сложно приобрести сразу со своей зарплаты. Глава региона особо подчеркнул, что статус награды должен быть высоким.

По мнению губернатора, 10 подобных наград в год бюджет «потянет». Также он предложил рассмотреть введение единовременной губернаторской премии, ежемесячную доплату к зарплате и потом к пенсии, например, 5 тысяч рублей. «Это будет существенной мерой поддержки», — добавил он и поручил произвести соответствующие расчеты финансовому управлению.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заметила, что обладатели федеральной награды «Заслуженный учитель России» не получают ежемесячной доплаты. Губернатор еще раз акцентировал внимание на том, что мера поддержки должна быть действенной, и поручил председателю областного комитета по культуре Жанне Малышевой разработать подобный проект о наградах в отношении работников культуры.

Общественный советник губернатора области по вопросам культуры и музейного дела Александр Голышев попросил обратить внимание на подразделения в сфере культуры и искусства. Михаил Ведерников сказал, что необходимо посмотреть опыт других регионов. «Есть над чем подумать», — добавил он.

Кроме этого, губернатор обратил внимание не необходимость поддержки работников первичного звена здравоохранения. Он пояснил, что если федеральные меры поддержки с точки зрения развития первичного звена здравоохранения будут недостаточны в отношении медиков, то их проработают на региональном уровне.

На следующем заседании Геральдического совета, которое состоится до конца ноября, его участники вернутся к этим вопросам.