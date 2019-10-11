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Общество

В рамках нацпроекта «Культура» 30 псковских детей посетят Петербург

В рамках национального проекта «Культура» 30 детей из Псковской области поедут в Санкт-Петербург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Визит запланирован 15-17 октября по культурно-просветительской программе «Град Петров».

В северную столицу отправят лауреатов премии «Юные дарования Псковщины» и старшеклассников школы для одаренных детей «Камертон» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Псковские учащиеся увидят Государственный Эрмитаж, новую сцену Мариинского театра, Государственный музей истории религии, интерактивный музей «Петровская акватория», Государственный музей-заповедник «Павловск», монумент героическим защитникам Ленинграда. Также в программе экскурсии в исторический парк «Россия — моя история» и на Пискаревское мемориальное кладбище.

Проект «Град Петров» реализуется с 2013 года Министерством культуры Российской Федерации. В 2019 году программа проводится под эгидой федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», в нем примут участие более 6,5 тысяч учащихся из разных городов России. В Санкт-Петербург в 2019 году по проекту приедут 4 тыс. 554 человека.

Также в стране действует программа «Духовные истоки» нацпроекта «Культура», в рамках которой Псковскую область посетят 1 тыс. 100 школьников из Челябинской, Тверской, Томской, Владимирской областей, а также из Республики Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии и других. В составе экскурсионных групп - отличники учебы, победители олимпиад и конкурсов, активисты внеклассной деятельности, отличившиеся творческие коллективы, дети из социально уязвимых семей и сироты, студенты военных и ведомственных училищ и кадеты.

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