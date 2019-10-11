Учитель физкультуры из Струг Красных стала кандидатом на «Народное признание»

17:02, 11 октября 2019, ПАИ

В номинацию «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области поступила четвёртая заявка. Список претендентов на получение награды пополнила учитель физкультуры Стругокрасненской средней школы Ольга Епифанова.

В заявке, которую прислала редакция газеты «Струги», отмечается, что для Ольга Епифанова с детства увлекалась бегом и обожала уроки физкультуры. После окончания Стругокрасненской средней школы она поступила в Санкт-Петербургский второй индустриальный педагогический техникум и вот уже 27 лет работает учителем физкультуры в родной школе, а также является педагогом дополнительного образования в детско-юношеской спортивной школе, где ведет секции по лыжному спорта. Вместе со своими воспитанниками педагог участвует в состязаниях различного уровня: от районного, до всероссийского.

Ольга Епифанова – многодетная мама: старшая дочь окончила университет физкультуры, здоровья и спорта имени Лесгафта, имеет первый взрослый разряд по лыжам, двое сыновей – школьников уже имеют немало спортивных наград.

«У самой Ольги Владимировны не только спортивные награды, но есть и почетные грамоты администраций района и области. А в этом году она победила в конкурсе лучших учителей Псковской области», - подчеркнули в редакции газеты «Струги».

Номинация «Рекорд» - для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни. Также в этом году будут названы обладатели «Народного признания» в номинациях «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018».

Заявки на участие в премии может направлять любой желающий, главное, чтобы претендент на награду имел непосредственное отношение к Псковской области. Подробнее о номинациях и премии - здесь>>>

Заявки – заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотография номинанта – принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря.