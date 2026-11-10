Самбистка из Великих Лук завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях в Торжке

11:47, 10 ноября 2026, ПАИ

Великолучанка Дарья Прокошенко стала бронзовым призёром всероссийских соревнований «Памяти Героя Советского Союза, заслуженного лётчика, генерал-полковника авиации В. Е. Павлова» в Торжке Тверской области. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации самбо.

Соревнования прошли среди девушек 14–16 лет с 30 октября по 2 ноября.

Дарья Прокошенко заняла третье место в весовой категории до 54 килограммов. Спортсменка тренируется под руководством Антона Барканова.