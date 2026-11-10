Пскович завоевал золото первенства России по рукопашному бою среди школьников

10:37, 10 ноября 2026, ПАИ

Воспитанник псковского клуба «ФСЕ» Вадим Ершов стал победителем первенства России по рукопашному бою среди школьников, которое прошло в Рязани с 2 по 6 ноября. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации рукопашного боя.

В соревнованиях приняли участие 779 спортсменов из 39 субъектов РФ. Псковскую область представляли Вадим Ершов, Руслан Васильев и Полина Морозова. Ершов завоевал золотую медаль среди спортсменов 10–11 лет в весовой категории до 57 килограммов. Руслан Васильев и Полина Морозова не дошли до медалей, но провели упорные бои.

Спортсменов подготовили тренеры Михаил Савеленко и Виктор Иваненков. В судейской бригаде первенства России от Псковской области работал Андрей Синяев.