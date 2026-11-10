Хоккеисты «Аванты-Псков» обыграли «Евро-Керамику» в НХЛ Псковской области

13:17, 10 ноября 2026, ПАИ

Хоккеисты «Аванты-Псков» обыграли печорскую «Евро-Керамику» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Псковской области в дивизионе «Любитель 40+». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Для псковского коллектива это вторая победа в новом сезоне в четырёх играх. Команда вышла на второе место в турнирной таблице. «Евро-Керамика», в свою очередь, занимает третью строчку, выиграв у псковского «Легиона» – 8:4.

Лидирует в лиге по-прежнему «Красный город» из Красногородска. Команда в Великих Луках разгромила местную «Чайку» – 8:2.