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Хоккеисты «Аванты-Псков» обыграли «Евро-Керамику» в НХЛ Псковской области

Хоккеисты «Аванты-Псков» обыграли печорскую «Евро-Керамику» со счётом 4:3 в матче регулярного чемпионата Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Псковской области в дивизионе «Любитель 40+». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Для псковского коллектива это вторая победа в новом сезоне в четырёх играх. Команда вышла на второе место в турнирной таблице. «Евро-Керамика», в свою очередь, занимает третью строчку, выиграв у псковского «Легиона» – 8:4.

Лидирует в лиге по-прежнему «Красный город» из Красногородска. Команда в Великих Луках разгромила местную «Чайку» – 8:2.

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