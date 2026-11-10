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Мирра Андреева обыграла украинку в стартовом матче Итогового турнира

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в первом матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: WTA

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянки, для которой это первый матч в одиночном разряде на турнире подобного уровня. В другом поединке игрового дня белоруска Арина Соболенко переиграла чешку Каролину Мухову – 7:6, 7:5. Таким образом, в следующем туре группы Андреева встретится с Соболенко в ночь на 12 ноября, а Свитолина днём ранее сыграет с Муховой. Путёвки в полуфинал получат две лучшие теннисистки квартета.

19-летняя Андреева занимает третье место в рейтинге WTA и имеет в активе шесть титулов организации в одиночном разряде. В июне она впервые выиграла турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Франции.

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