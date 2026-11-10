Псковская высотница Спиридонова проходит сборы в Турции

12:24, 10 ноября 2026, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова проходит учебно-тренировочные сборы в турецком Измире с 1 по 24 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

«Это централизованный сбор национальной команды. Нам предложили поехать, и мы согласились. Жаловались, что однообразие и рутина нас немного поглотили. Всегда хотим что-то новое. Решили попробовать себя в другой обстановке», – отметила Екатерина Алексеева.

Специалист сравнила сборы в Турции с внутренними тренировочными мероприятиями. «Тут теплее. И по сравнению с Сочи есть крытый манеж, и когда идёт дождь, у нас не срывается тренировка. Внутри есть сектор для прыжков, в отличие от базы в Сочи», – сказала она.

«Единственное – это непривычное, однообразное питание, но натуральное. Наташе, как высотнице, даже перестраиваться не приходится, поэтому такое питание даже хорошо. Всё прекрасно. Когда солнечно, вообще супер. Условия хорошие, есть всё для тренировок», – заключила псковский специалист.