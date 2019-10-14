Около 200 млн рублей на развитие может получить аэропорт Пскова

15:38, 14 октября 2019, ПАИ

Министерство транспорта России предусмотрит в бюджете на 2020 год около 200 млн рублей на развитие международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам рабочей поездки в Москву на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, «есть четкое понимание, как развивать предприятие». Михаил Ведерников пояснил, что все федеральные руководители, от которых зависит принятие решений, поддержали концепцию областных властей.

Также губернатор договорился с руководителями других регионов о совместном субсидировании ряда маршрутов. Планируется, что с 2020 года станут ежедневными авиаперелеты из Пскова в Москву, а дважды в неделю самолеты станут летать в Сочи, Анапу, Симферополь и Калининград. Есть также предложение по организации авиасообщения с Санкт-Петербургом.

Михаил Ведерников добавил, что 18 октября в Псков приедет министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В рамках визита пройдет встреча с инвесторами в ОЭЗ «Моглино», в Печорах состоится разговор о реконструкции объектов культурного наследия, туристском потенциале региона. Запланировано посещение аэропорта и Псковпассажиравтотранса.