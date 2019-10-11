За разбойное нападение и убийство двое печерян отправились в колонию

17:30, 11 октября 2019, ПАИ

В Печорах двух местных жителей приговорили к 11 годам 6 месяцев и 8 годам 1 месяцу колонии строго режима за разбойное нападение и убийство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

18 мая 2018 года в Печорах двое нетрезвых молодых людей 19 и 20 лет выманили местного жителя из дома, напали на него сзади, нанося удары руками, ногами и палкой по голове, туловищу и конечностям. Мужчина получил множественные переломы и разрывы внутренних органов, от чего он вскоре скончался. Злоумышленники украли 280 тысяч рублей и скрылись.

Кроме того, в ходе предварительного расследования установлена причастность 20-летнего обвиняемого к краже телевизора из дома сестры в апреле 2018 года в Печорах, совершенной с вовлечением своей несовершеннолетней сожительницы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 33, пункту «а» части 3 статьи 158 (организация кражи и руководство ее исполнением), части 4 статьи 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) УК РФ.

Осуждённые молодые люди ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с совершением преступлений.