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Общество

Данные о 10 тысячах участников войны предстоит обработать при создании псковского тома «Солдат Победы»

Данные о 10 тысячах участков Великой Отечественной войны предстоит обработать при подготовке тома книги «Солдаты Победы», посвящённого Пскову. На сегодняшний день из Государственного архива Псковской области и военкомата уже поступила информация о более чем 6 тысячах человек. Об этом рассказала специалист Центральной библиотечной системы Дарья Семенова на заседании рабочей группы города по подготовке и изданию книги под руководством и. п. главы администрации Пскова Александра Коновалова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Александр Коновалов призвал членов рабочей группы активизироваться, чтобы псковский том книги смог выйти в свет к 75-летию Победы в 2020 году.

Сейчас стоит задача обработать личные карточки участников войны, выверить подготовленные очерки и написать материалы об остальных героях издания.

Директор Централизованной библиотечной системы Галина Большакова призвала качественно подходить к написанию очерков и привлечь к этой работе грамотных волонтёров, которыми могут стать студенты Псковского государственного университета. Таким студентам она предложила, например, зачесть практику.

Рабочая группа поддержала инициативу и решила направить соответствующее обращение руководству ПсковГУ.

В школы и организации города будут переданы письма с просьбой предоставить данные об уроженцах и жителях Пскова – участниках Великой Отечественной войны. Всех псковичей, которые имеют информацию о родственниках, вернувшихся с фронта или работавших в тылу, просят предоставить документы и фотографии в библиотеку «Родник» имени С. А. Золотцева (Псков, улица Труда, 20). Дополнительную информацию можно получить по телефону  75-20-52 и электронной почте soldatypobedypskov@mail.ru

На сегодняшний день в свет вышли 5 томов книги «Солдаты Победы», к изданию готовятся тома о Дновском и Себежском районах. Книга о Пскове станет восьмой в серии.

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