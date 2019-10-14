Список получателей бесплатных лекарств расширят в Псковской области

16:33, 14 октября 2019, ПАИ

В Псковской области расширят категорию граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что планируется внести изменения в региональный закон №656-ОЗ «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области». Предполагается лекарственное обеспечение граждан в течение 12 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда в хирургической реваскуляризации миокарда.

Марина Гаращенко пояснила, что теперь лекарства смогут целый год получать те, кто перенес инсульт, инфаркт и имеет острые проблемы с системой кровообращения.