Список получателей бесплатных лекарств расширят в Псковской области
В Псковской области расширят категорию граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона.
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что планируется внести изменения в региональный закон №656-ОЗ «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области». Предполагается лекарственное обеспечение граждан в течение 12 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда в хирургической реваскуляризации миокарда.
Марина Гаращенко пояснила, что теперь лекарства смогут целый год получать те, кто перенес инсульт, инфаркт и имеет острые проблемы с системой кровообращения.