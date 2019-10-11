Предложение Минтруда о новых правилах выплаты пособий создаст проблемы для родителей – Ольга Баталина

17:51, 11 октября 2019, ПАИ

Предложение Министерства труда и социальной защиты, согласно которому претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком, избыточно и может создать лишние проблемы родителям. Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за ним ухаживает, - пояснила Ольга Баталина. - И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход».

Она отметила, что предложение Минтруда в который раз подтверждает позицию «Единой России», что правила получения пособия по уходу за ребенком должны быть прописаны более четко и защищать интересы родителей малолетних детей.

«Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается Партией и осенью будет внесен в Государственную Думу», - подчеркнула первый заместитель секретаря Генсовета партии.

Кроме того, Ольга Баталина напомнила, что, согласно действующему законодательству, родитель может находиться в отпуске по уходу за ребенком, получать соответствующее пособие и работать неполный рабочий день.

«Этот подход должен оставаться неизменным. Проблемы у родителей возникают от того, что в законодательстве прямо не прописано, при каком количестве рабочих часов родитель имеет право на пособие. В случае отказа в пособии родители идут в суды, а судебная практика складывается по-разному. Необходимо это четко предусмотреть в законе», - уверена Ольга Баталина.