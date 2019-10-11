Осенний субботник провели псковские единороссы на берегу реки Великой

18:07, 11 октября 2019, ПАИ

11 октября в Пскове активисты и сторонники «Единой России» в рамках партийного проекта «Чистая страна» провели субботник. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Единороссы традиционно работали на берегу реки Великой. Они привели в порядок участок от моста имени 50-летия Октября до железнодорожного и собрали на территории 10 пакетов мусора.

«В ходе очередного субботника мы с однопартийцами дружно и слаженно поработали, - рассказал и. п. секретаря местного отделения партии, депутат гордумы Григорий Стороненков. – Конечно, количество мусора и равнодушие людей, выбрасывающих его там, где придется, весьма огорчает. Поэтому мы призываем всех псковичей не оставлять мусор в местах отдыха и беречь окружающую нас природу! Давайте содержать свой город в чистоте!»