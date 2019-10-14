16 из 19 госпрограмм Псковской области реализованы эффективно

16:06, 14 октября 2019, ПАИ

По итогам 2018 года 16 из 19 государственных программ Псковской области реализованы эффективно, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Андрей Михеев. Об этом с заседания администрации области передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев рассказал, что была проведена оценка достижения более 600 целевых индикаторов. В число программ с высокой бальной оценкой вошли, например, развитие сельской хозяйства Псковской области, развитие здравоохранения, развитие информационного общества. Также отмечалось, что каждому ответственному исполнителю направлены рекомендации по дальнейшей реализации госпрограмм.

При этом Андрей Михеев отметил ежегодное падение финансирования ведомственных целевых программ, в связи с чем предложил отказаться от их использования, кроме отдельных случаев. В частности, он считает нужным заменить целевые индикаторы, выпадающие за отчетный период; провести ревизию целевых индикаторов; исключить достигнутые целевые индикаторы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заметил, что на федеральном уровне от ряда ведомственных программ отказываются. «Надо вычленить показатели. Лучше добавим и расширим те программы, которые у нас есть», - сказал он и отметил, что надо сделать несколько основных показателей, чтобы «не утонуть в статистике». По мнению губернатора, такую работу надо проводить один раз в два года.